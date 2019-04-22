Тысячи туристов спешно покидают Шри-Ланку после серии терактов

Иностранные туристы в массовом порядке покидают Шри-Ланку, где произошла серия терактов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам главы Бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, "точное количество покидающих остров иностранцев не известно, но счет, вероятно, идет на тысячи". В связи с этим члены кабинета министров островного государства провели встречу с представителями гостиничного бизнеса, на которой рассматривались меры по усилению безопасности в туристических районах страны. В свою очередь, председатель Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами отметил, что "сфере туризма будет нанесен серьезный урон, хотя его последствия еще только предстоит оценить".

Храм Зуба Будды в городе Канди и другие основные достопримечательности страны по-прежнему закрыты для посещения. Согласно данным Bloomberg, доходы от туризма на Шри-Ланке составляют 5% от ВВП.

Ранее посольство России на Шри-Ланке рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения крупнейшего города Коломбо, где прогремело несколько взрывов.

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