В Индонезии в ходе выборов погибли почти 70 человек

Переутомление и дорожные аварии стали причиной смерти 69 человек, занятых проведением и организацией одновременных всеобщих выборов 2019 года в Индонезии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Подсчет голосов продолжается. Одновременные всеобщие выборы органов власти всех уровней – президента и вице-президента, национального парламента, провинциальных парламентов и городских и районных советов - прошли в Индонезии 17 апреля при активной явке избирателей, которая, по данным опросов общественного мнения, во многих округах доходила до 82%.

На выборах были зарегистрированы более 193 миллионов избирателей, имеющих право голосовать. Официальные результаты голосования будут объявлены национальной избирательной комиссией Индонезии 22 мая.

"В общей сложности погибли 54 сотрудника (избирательных участков), еще 32 находятся в больницах", - сообщили в избирательной комиссии.

При этом в штаб-квартире индонезийской полиции заявили, что при исполнении обязанностей погибли 15 полицейских, которые обеспечивали проведение голосования в отдаленных районах.

Оба учреждения отмечают, что причиной гибели сотрудников стало переутомление и дорожно-транспортные происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.