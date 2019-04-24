Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола

Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что решение было принято на основании подозрений в отношении Мэн Хунвэя во взяточничестве.

В заявлении сказано, что расследование дела продолжается.

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