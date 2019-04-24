Ученые испытали безаккумуляторный кардиостимулятор

Ученые из Китайской академии наук (КАН) совместно со своими коллегами из Технологического института Джорджии (США), впервые испытали на взрослых свиньях безаккумуляторный кардиостимулятор, способный подпитываться на протяжении всего периода жизни пациента энергией сокращения миокарда, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Результаты проведенных экспериментов опубликованы в последнем выпуске международного специализированного научного журнала Nature Communications.

Как объяснили исследователи, кардиостимуляторы, больше известные в мире благодаря английскому названию пейсмекер (pacemaker), необходимы миллионам жителей планеты, страдающим от нарушений проводимости миокарда, зачастую от так называемой синусовой аритмии, ежеминутно грозящей пациентам остановкой сердца. Имеющиеся модели кардиостимуляторов снабжаются источниками питания, эффективными не более пяти лет, что подразумевает их регулярную замену, сопряженную с существенным дискомфортом, отмечается в статье.

Предложенный международной группой ученых безаккумуляторный кардиостимулятор лишен этого серьезного недостатка, поскольку использует возникающую при сокращении миокарда разность потенциалов, "улавливающуюся" соответствующим приемником гаджета и использующую ее на протяжении жизни пациентов, отмечается в материалах исследования.

"Таким образом, мы превращаем бездушный аппарат, коим является кардиостимулятор, в часть организма пациента, что позволяет полностью забыть о необходимости его обслуживания на протяжении жизни," - констатирует профессор Кан Зоу Ли, основной автор исследования, проводимого совместно со своим коллегой профессором академии Зон Лин Вангом. Ученые вполне справедливо называют новый кардиостимулятор "символическим", поскольку его автономность не подлежит сомнению.

Авторы исследования признают, что подобные кардиостимуляторы уже известны в мире, но их разработчики проводили клинические испытания лишь на мелких животных, не сопоставимых по своей структуре с такими близкими человеку млекопитающими, как свиньи. "Мы предлагаем наиболее "продвинутую" версию безаккумуляторного кардиоститумятора,"- подчеркивает Зоу Ли.

В шаге от роботизации организма человека

Разработанный кардиостимулятор состоит из трех принципиальных блоков. Главный - преобразователь энергии (имплантируемый наногенератор), следующий - оператор блока питания и последний - непосредственно стимулятор сокращений миокарда человека.

Характерно, что предложенную схему управления таким важным органом человека, как сердце, можно применять и к иным системам и группам органов, отмечается в материале ученых. Например, в будущем можно попытаться стимулировать с помощью подобного прибора участки нервной системы человека, страдающего боковым амиотрофическим склерозом, при инсультах с осложнениями и другими поражениями двигательных и чувствительных зон центральной нервной системы, уверен Зоу Ли.

"Результаты проведенной работы впечатляют, но, как всегда, ученым надо еще много работать, чтобы довести изобретение до клинических испытаний на человеке,"- признает профессор Тим Чико, специалист по кардиоваскулярной медицине, консультант проекта из Шеффилдского университета (Великобритания). "Благоприятен тот факт, что сердце взрослой свиньи не отличается по размеру от сердца человека, а успешность эксперимента позволяет думать о внедрении этого метода и при лечении людских болезней," - заключает специалист.

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