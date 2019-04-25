Умер актер Жан-Пьер Марьель

25 апреля 2019 01:06 (UTC+04:00)

Французский киноактер Жан-Пьер Марьель умер в среду в возрасте 87 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

"Агата Марьель с грустью сообщает, что ее муж, актер Жан-Пьер Марьель, скончался 24 апреля в 16:24 по местному времени в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни", - передает BFM заявление жены.

Жан-Пьер Марьель - актер преимущественно комических ролей, на его счету съемки в более чем 100 фильмах, в том числе "Ограбление", "Шагреневая кожа", "Большое турне" и другие. Актер семь раз был номинирован на премию "Сезар", в 2007 году получил Ордер Почетного легиона.

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