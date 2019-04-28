На Шри-Ланке запретят ношение одежды, закрывающей лицо

28 апреля 2019 22:56 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Об этом в воскресенье сообщает портал News 1st, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

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