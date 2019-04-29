Ученые выяснили, что ожирение повышает риск развития опасных заболеваний почти на 70%

Избыточный вес и ожирение значительно повышают вероятность развития серьезных заболеваний и, как следствие, преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа датских ученых после проведенного ими исследования, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В эксперименте приняли участие более 2,8 млн человек с различными показателями индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах, поделенная на квадрат роста человека. Нормальные показатели для взрослого мужчины находятся в пределах от 18,5 до 25 единиц, менее 18,5 - недостаток веса, от 25 до 30 - избыточная масса тела, все, что выше 30, считается ожирением. Специалисты из датской фармацевтической компании Novo Nordisk проанализировали данные пациентов, содержащиеся в Clinical Practice Research Datalink - крупнейшей медицинской базе данных Соединенного Королевства.

Результаты показали, что люди, чей ИМТ находился в пределах 30-35 единиц, на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, у добровольцев, чьи показатели ИМТ варьировались от 25 до 30 единиц, вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастала на 20%, а у лиц с ИМТ в диапазоне от 40 до 45 единиц - почти в четыре раза по сравнению с людьми с нормальным весом. Ученые также выяснили, что у лиц с лишним весом (ИМТ от 25 до 30), в два раза возрастал риск развития диабета, а также обструктивного апноэ сна - серьезного вида заболевания, при котором наблюдается остановка дыхания во сне. Пациенты, чей ИМТ составлял от 30 до 35 единиц, более чем в пять раз чаще страдали от диабета и почти в шесть раз - от апноэ сна.

Эксперты подчеркивают, что чем больше показатели ИМТ, тем выше вероятность развития данных опасных заболеваний. Избыточный вес, по их словам, также приводил к увеличению артериального давления и возникновению дислипидемии - разновидности нарушения обмена веществ, приводящему к атеросклерозу. "Наибольшая опасность, которую избыточная масса тела представляет для здоровья человека, связана с возникновением диабета и апноэ сна", - отмечает ведущий автор исследования Кристиане Хосе. "Поскольку число людей, страдающих ожирением, почти утроилось за последние 30 лет (со 105 млн человек в 1975 году до 650 млн в 2016 году), наши выводы имеют важное значение для общественного здравоохранения", - заключила она.

Ожирение уже давно является одной из остро стоящих проблем для Соединенного Королевства. По данным последнего ежегодного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Великобритания является страной с самым большим в Западной Европе процентом граждан, страдающих от избыточного веса. В документе отмечается, что у 26,9% населения страны индекс массы тела превышает 30. Также подчеркивается, что с 90-х годов прошлого века число людей, испытывающих проблемы с лишним весом, увеличилось в стране на 92%.

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