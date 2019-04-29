Во Франции сожалеют о желании США отказаться от договора о торговле оружием

29 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Франция сожалеет о намерении США отозвать свою подпись под Международным договором о торговле оружием, заявил представитель французского МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация "никогда не ратифицирует международный договор о торговле оружием", подписанный под эгидой ООН. Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, является юридически обязывающим документом. По состоянию на январь 2019 года МДТО подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза.

"Соединенные Штаты объявили о своем намерении отозвать свою подпись под Договором о торговле оружием. Франция, которая активно участвовала в переговорах по этому договору и была одним из первых государств, ратифицировавших его, сожалеет об этом решении", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.

В Париже напомнили, что этот договор, вступивший в силу в декабре 2014 года, был принят Генеральной ассамблей ООН 2 апреля 2013 года, только КНДР, Иран и Сирия выступили против.

Представитель МИД Франции отметил, что Договор о торговле оружием в соответствии с его целями совершенствует системы контроля за экспортом обычных вооружений и позволяет бороться с незаконным оборотом.

"Государства-участники договора взяли на себя обязательство ограничить дестабилизирующее воздействие неконтролируемого распространения обычных вооружений по всему миру, включая легкое стрелковое оружие и оружие малого калибра, тем самым укрепляя мир и международную безопасность", - отмечается в заявлении.
"Со своими европейскими партнерами Франция будет продолжать свои усилия по популяризации и универсализации этого текста", - заявил представитель МИД.

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