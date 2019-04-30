Врачи опровергли информацию об остановке сердца у Ларри Кинга

30 апреля 2019 10:45 (UTC+04:00)

Врачи опровергли информацию о том, что 85-летний телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Его телеведущего врачи в противовес публикациям заявляют, что у него не было сердечного приступа и не было остановки сердца, Ларри находится в хорошем расположении духа и благодарит всех за проявленное о нем беспокойство". Телеканал выразил надежду на то, что Кинг скоро вернется на работу.

По информациям, Кинг заболел ангиной и перенес плановую пластическую операция на сосудах. Ведущий был вынужден обратиться в больницу 23 апреля - раньше намеченного срока - в связи с болями в груди. "Его врач успешно провел ангиопластику и имплантировал стенты, чтобы открыть просвет в артериях, - информировал телеканал. - Он Кинг поправляется. Планируется, что его скоро выпишут. Врачи ожидают, что он полностью поправится".

Ларри Кинг (имя при рождении - Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America. Он ведет шоу Larry King Now и PoliticKING with Larry King на Ora TV.

Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.

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