Чемпион UFC Нурмагомедов проведет поединок с Порье 7 сентября в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на Агенство ТАСС

Ранее сообщалось о возможности проведения данного поединка на турнире в Абу-Даби. В понедельник UFC официально анонсировал, что турнир пройдет 7 сентября.

"Соперник определился - Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника", - сказал специалист.

Нурмагомедов был дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада на девять месяцев за потасовку после поединка против ирландца Конора Макгрегора. Срок дисквалификации закончится 6 июля. Также на год были дисквалифицированы партнеры Нурмагомедова по команде - Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. По информации ТАСС, оба спортсмена, которым могут сократить срок дисквалификации, также планируют выступить на турнире UFC 7 сентября.

Порье 14 апреля победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал обладателем титула "временного" чемпиона UFC, получив право поединка с Нурмагомедовым. Всего в активе американца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

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