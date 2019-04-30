В Италии будет впервые выставлена прядь волос Леонардо да Винчи

30 апреля 2019 14:47 (UTC+04:00)

Прядь волос итальянского изобретателя Леонардо да Винчи (1452-1519) впервые будет выставлена на экспозиции "Леонардо жив", которая откроется в его родном городе Винчи 2 мая, в день 500-летия со дня его смерти. Об этом сообщил итальянский исследователь творчества да Винчи Алессандро Веццози, директор интерактивного "Идеального музея Леонардо да Винчи", сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его словам, "реликвия", давно известная как "волосы Леонардо да Винчи", хранилась "в секрете" в частной американской коллекции и публике будет представлена впервые вместе с сопровождающими материалами, рассказывающими о ее происхождении. "Но главное, мы сможем продолжить наши исследования ДНК великого изобретателя", - указал Веццози. Ранее он представил исследование, которое позволило обнаружить живущих потомков да Винчи. Таковых оказалось 35, и среди них - итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Как известно, у самого мастера детей не было, но речь идет о продолжении линии его отца Пьеро и брата Доменико (другого сына Пьеро). "Мы получили элемент, который позволит подтвердить и углубить наши выводы", - сказал Веццози.

Гений Возрождения скончался в 1519 году в замке Кло-Люсе в Амбуазе во Франции в возрасте 67 лет. В последние годы жизни ему покровительствовал французский король Франциск I. На чужбине Леонардо нашел свой последний покой. Италия и Франция договорились вместе отметить круглую дату, к которой приурочен официальный визит президента Итальянской республики Серджо Маттареллы.

И в Италии, и во Франции на протяжении всего года проходят выставки и ретроспективы, посвященные Леонардо - художнику, изобретателю, инженеру, писателю, философу, ученому. В частности, специальную экспозицию итальянцу посвятил Лувр. Хотя Рим предоставил несколько работ, соглашения об ответном заимствовании "Джоконды" достигнуть не удалось. Леонардо не расставался до конца жизни со созданным во Флоренции около 1503-1506 годов загадочным портретом, который в итоге оказался достоянием французов.

Помимо картины "Мона Лиза", его кисти принадлежат полотна "Тайная вечеря", "Дама с горностаем", "Поклонение волхвов". Он является автором анатомических набросков, чертежей летательных аппаратов, военной техники, проектов ирригационных систем, каналов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В партии Берлускони опровергли данные о срочной госпитализации экс-премьера
В мире 14:08
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
В мире 13:37
Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека
В мире 12:01
Врач по профессии – художник в душе
Культура 11:00
Из Ливии в Италию эвакуировали более сотни беженцев
Другие страны 05:21
Ученые выяснили, что ожирение повышает риск развития опасных заболеваний почти на 70%
В мире 29 апреля 16:29
Лента новостей
Как изменятся цены на коммерческие объекты в Баку?
Бизнес 15:26
В Академии СГБ им. Г.Алиева прошел интерактивный семинар на тему пользы и вреда соцсетей (ФОТО)
Общество 15:26
Замглавы МИД Северной Кореи посетит Азербайджан
Политика 15:18
Власти КНДР предостерегли США от затягивания переговоров
В мире 15:17
Самые стильные матери и дети Азербайджана - стартовал проект Best Mom Prince & Princess (ФОТО)
Стиль 15:17
NIKOIL Bank объявляет тендер
Тендеры 15:15
Мощность узбекской ГЭС будет доведена до 250 мегаваттов
Бизнес 15:03
Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро
В мире 15:01
В Азербайджане начинается выплата компенсаций по проблемным кредитам свыше 500 манатов
Финансы 14:56