Siemens и представители Ирака подписали "дорожную карту" по электрификации

30 апреля 2019 16:17 (UTC+04:00)

Германский электротехнический концерн Siemens и представители правительства Ирака подписали во вторник в Берлине документ по восстановлению электроснабжения в стране, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как заявил премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, который встречался в немецкой столице с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, реализация всех стадий, предусмотренных "дорожной картой", "обойдется примерно в $14 млрд".

Как ранее сообщала газета Handelsblatt, одним из претендентов на контракт по электрификации Ирака была также американская General Electric. Издание отмечало, что канцлер Германии Ангела Меркель лично договаривалась с прежними властями страны по поводу немецкого участия в процессе.

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