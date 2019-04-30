Глава военсовета Судана возглавит военно-гражданский управляющий совет

30 апреля 2019 16:34 (UTC+04:00)

Генерал-лейтенант Салах Абдельхалик заявил, что глава правящего в Судане Переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан возглавит военно-гражданский управляющий совет, формирование которого сейчас обсуждается оппозицией и военным советом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Главой суверенного (военно-гражданского - ред.) совета будет глава переходного военного совета", - заявил журналистам генерал-лейтенант.

В понедельник официальный представитель военных Шамс-ад-Дин Кабаши заявил, что военный совет и оппозиция в лице движения "Силы за свободу и перемены" пока не достигли соглашения по вопросу совместного управляющего органа. По его словам, переговоры идут уже третий день подряд. В понедельник оппозиция внесла предложения, отличающиеся от тех, которые были переданы военному совету ранее. Во вторник "Силы за свободу и перемены" должны представить окончательный вариант своих предложений.
В минувшую субботу на переговорах представителей оппозиции и военного совета Судана было достигнуто соглашение о формировании нового военно-гражданского органа для управления страной в переходный период.

Однако, по признанию суданских военных и оппозиционеров, открытым остается вопрос о численности нового органа и его представителях. Оппозиция предложила включить в совет восемь гражданских представителей и семь военных. В то же время военсовет хотел бы включить в совместный совет десять человек, в том числе семерых военных.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако оппозицию не устроил план армии, она требует немедленной передачи руководства страной в руки гражданских структур.

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