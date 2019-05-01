Кембриджский университет выяснит, получал ли он в прошлом выгоду от работорговли

Кембриджский университет проведет двухгодичное внутреннее расследование, чтобы оценить масштабы финансовой выгоды, которую университет прямо или косвенно получал в результате работорговли на протяжении последних нескольких веков своей истории, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

За проведение расследования будут отвечать двое постоянных сотрудников Центра африканских исследований Кембриджского университета, а результаты их работы предстоит оценить комиссии из восьми человек, назначенной ректором университета Стивеном Тупом, область научной специализации которого - право в сфере прав человека. Главным предметом внимания экспертов станут финансовые пожертвования, а также предметы, предававшиеся в дар университету, его библиотекам и музеям. Вероятно, университет получал материальную помощь от лиц, наживавшихся на работорговле, в том числе поставках рабов в британские колонии в Северной Америке. Кроме того, в ходе расследования должно быть выяснено, насколько сильно работы профессоров Кембриджского университета в XVIII-XX веках влияли на формирование расовых стереотипов и представлений о превосходстве одних народов над другими.

Ранее Университет Глазго, где в 2018 году было проведено похожее расследование, выяснил, что в XVIII-XIX веках получал значительные пожертвования от британских предпринимателей, бизнес которых был, среди прочего, связан с работорговлей. В пересчете на сегодняшние деньги они передали университету почти £200 млн, часть которых пошла на возведение корпусов университета в районе Гилморхилл, построенных в неоготическом стиле по проекту известного архитектора Джона Гилберта Скотта. В результате руководство шотландского вуза принесло официальные извинения в связи со вскрывшимися страницами своей истории, и сообщило, что примет ряд мер, направленных на восстановление исторической справедливости, в том числе учредит центр по исследованию рабства. Администрация Кембриджского университета заявляет, что пока рано говорить о мерах, которые могут быть приняты по результатам расследования, начатого сейчас этим вузом.

"Интерес общественности и исследователей к связям старейших британских университетов с работорговлей растет, поэтому совершенно правильно, что Кембридж изучит вопрос о том, насколько большую выгоду получил он сам от рабского труда в колониальную эпоху, - заявил Туп, слова которого приводит издание. - Мы не можем изменить наше прошлое, но и не должны от него прятаться. Надеюсь, что этот процесс поможет университету понять и оценить ту роль, которую он играл в этот мрачный период истории человечества".

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