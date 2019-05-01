Тысячи человек вышли на первомайские демонстрации в Берлине

1 мая 2019 15:48 (UTC+04:00)

Тысячи человек вышли на шествия и демонстрации по случаю 1 мая в Берлине, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Под эгидой различных профсоюзов граждане требуют улучшения условий труда и выступают с различными требованиями к политикам. "Безопасность на улицах обеспечивают 5,5 тыс. стражей порядка. Берлинским полицейским помогают коллеги из других федеральных земель", - сообщили в правоохранительных органах.

Всего в столице ФРГ запланированы около 20 мероприятий. В настоящее время проходит шествие, организованное профсоюзом DGB. 13 тыс. человек следуют организованной колонной через центр города к Бранденбургским воротам. Одно из требований - введение единого для всего ЕС минимального размера оплаты труда.

"Ситуация под контролем, серьезных инцидентов пока не зафиксировано", - отметили в полиции.

Вечером пройдет марш участников леворадикальных группировок, который грозит перерасти в беспорядки. Основное внимание приковано к районам Фридрихсхайн и Кройцберг, где левые настроения традиционно сильны.

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