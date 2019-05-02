Финская полиция расследует дело об угрозе расстрела в торговом центре в Эспоо

2 мая 2019 14:49 (UTC+04:00)

Полиция Финляндии расследует дело о появившихся в интернете анонимных сообщениях с угрозами массового расстрела в крупном торговом центре в городе Эспоо. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщение накануне появилось в анонимной сети Tor. В нем неизвестный, в частности, угрожал открыть огонь в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Совершить атаку он планировал 3 мая.

"По информации, которая есть у полиции на данный момент, ничто не указывает на то, что тем, кто проживает или работает в этом районе, нужно было бы избегать посещения каких-то мест или не делать запланированные дела из-за угрозы", - говорится в сообщении ведомства.

Там считают, что, исходя из имеющихся сейчас данных, в Iso Omena и других расположенных поблизости строениях - например, в библиотеке - находиться безопасно.

По словам руководителя расследования Теему Вяртинена, полиция связалась с руководством торгового центра сразу после того, как об угрозе стало известно.

"В следующие дни мы будем патрулировать торговые центры в Эспоо", - сказал Вяртинен. Пока не сообщается, есть ли у полиции данные о том, кто может стоять за угрозами.

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