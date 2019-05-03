Туристы рассказали, как попасть на аттракционы без очередей

3 мая 2019 10:51 (UTC+04:00)

Туристы из США за 18 часов прокатились на 46 аттракционах четырех парков, входящих в состав Disney World, и дали советы желающим повторить этот опыт, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Шейн Линдсей и Кристина Хокинс пояснили, что не использовали специальные пропуски для того, чтобы избежать очередей.

Они подготовили советы для тех, кто хочет повторить их рекорд. Первый залог успеха, по их мнению, это выработка стратегии. Так, для поездки на больших и новых аттракционах целесообразнее все-таки доплатить за возможность пройти без очереди. Также не стоит выбирать карусели только в одной зоне перед тем, как перейти в другую – на ожидание в очереди может уйти слишком много времени.

Еще один совет: заранее уточнить время работы аттракционов, которое может отличаться от режима функционирования самого парка.

Некоторые парки начинают пускать посетителей чуть раньше времени официального открытия, и поэтому ранний визит поможет избежать очередей.

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