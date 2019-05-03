В ООН утверждают, что власти Венгрии отказывают мигрантам в питании

3 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность имеющимися у него сведениями о том, что власти Венгрии отказывают в питании нелегальным мигрантам, ожидающим депортации. Как заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани, это противоречит международным нормам, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Согласно имеющимся сообщениям, с августа 2018 года по меньшей мера 21 мигрант, ожидавший депортации, был лишен питания венгерскими властями - некоторые до пяти дней", - отметила она, подчеркнув, что в УВКПЧ встревожены сведениями о том, что "мигранты в центрах задержания в Венгрии сознательно лишались пищи вопреки международным законам и стандартам".

Шамдасани пояснила, что согласно действующему в Венгрии законодательству, мигранты и соискатели убежища, не имеющие права находиться в стране, подвергаются немедленному задержанию в транзитных зонах и находятся там до тех пор, пока не завершится процедура, связанная с предоставлением убежища или принятия решения о депортации. УВКПЧ считает, что в ходе таких процедур отсутствует "эффективная оценка каждой индивидуальной ситуации".

"По нашему мнению, мигрант не должен подвергаться задержанию в ненадлежащих условиях, а также произвольному задержанию и другим формам принуждения, поскольку это делает любое возвращение недобровольным", - констатировала официальный представитель. Она призвала Венгрию выполнять "свои обязательства в отношении тех, кто лишен свободы"

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