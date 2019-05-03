На востоке Франции ограбили ювелирный завод

Группа из семи грабителей совершила в пятницу вооруженное нападение на ювелирный завод на востоке Франции, похитив несколько килограммов золота и платины, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его сведениям, инцидент произошел в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Вооруженные бандиты проникли в здание ювелирного завода рано утром. Угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, преступникам удалось похитить около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В настоящий момент полиция ведет поиски бандитов.

По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ограбления жандармерией Безансона начато расследование.

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