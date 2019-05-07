В МИД Исландии заявили о приоритете сохранения политической стабильности в Арктике

7 мая 2019 15:13 (UTC+04:00)

Сохранение низкого уровня противоречий между странами Арктического региона должно быть приоритетом его развития. Об этом заявил во вторник на XI министерской встрече Арктического совета министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон. Председательство в совете переходит к этой стране на два следующих года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Нужно, чтобы Арктика оставалась регионом с низким уровнем напряженности. В этом смысле достижение общего понимания ситуации и поддержание стабильности, которая была до сих пор характерна для региона, является глобальным интересом. Конфликтные элементы в Арктике делают вклад Арктического совета в устойчивое развитие все более важным, это может препятствовать росту напряженности", - подчеркнул он.

По его словам, сотрудничество является лучшим вариантом "для конструктивного развития региона".

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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