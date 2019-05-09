Китай выразил США протест по поводу планируемого одностороннего повышения пошлин

9 мая 2019 11:46 (UTC+04:00)

Китайские власти выступают против намерений США в одностороннем порядке повысить пошлины на широкий перечень товаров из КНР с 10% до 25%. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы против одностороннего повышения пошлин Вашингтоном. Это не выгодно ни КНР, ни Соединенным Штатам, как и всему прочему миру", - отметил он, выступая на брифинге.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

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