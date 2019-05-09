Одна из крупнейших американских торговых сетей Walmart запретит продажу табачных изделий лицам младше 21 года, а также уберет из оборота электронные сигареты и жидкости к ним. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, изменения в политике торговой сети вступят в силу с 1 июля этого года. На такой шаг в компании вынуждены были пойти после поступившего ее руководству письма от Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), которое содержало требование запретить продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Особое внимание в контролирующем органе уделили распространению в магазинах электронных сигарет (вейпов) и ароматизированных жидкостей к ним, которые также содержат никотин. Соответствующие требования Управление разослало также еще нескольким более мелким американским торговым сетям.

Ранее главный санитарный врач США Джером Адамс отметил, что только за 2018 год число подростков, пристрастившихся к курению электронных сигарет выросло в США сразу на 78%. "Мы обязаны принять решительные меры с целью защитить наших детей от электронных сигарет, которые, как показали исследования, не менее вредны, чем обычные сигареты. Эти сигареты, помимо прочего, способны взрываться в руках подростков, причиняя существенный вред здоровью и даже угрожая жизни", - заявил он. По данным Минздрава США, один из пяти американских школьников употребляет никотиновый раствор через вейп.

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