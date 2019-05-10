В Нигерии около 900 детей-солдат вернулись к мирной жизни

10 мая 2019 15:56 (UTC+04:00)

Ополченцы "Объединенной гражданской целевой группы" освободили из своих рядов 894 ребенка, включая 106 девочек, в северо-восточной части Нигерии в городе Майдугури, сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что силы ополчения "Объединенная гражданская целевая группа" были сформированы в 2013 году для помощи нигерийским вооруженным силам в борьбе с террористами и для защиты местных жителей.

"Дети северо-востока Нигерии несли на себе основное бремя этого конфликта. Они использовались вооруженными группами в боевых и небоевых задачах и были свидетелями смерти, убийства и жестокости. Это участие в конфликте имело серьезные последствия для их физического и эмоционального благополучия", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Мохамед Фаль.

Также сообщается, что в сентябре 2017 года ополченцы подписали план действий по прекращению и предотвращению вербовки детей. С тех пор были освобождены 1727 детей и молодых людей. Детей планируется вернуть к нормальной жизни при помощи программ по реинтеграции.

В организации утверждают, что во время продолжающегося конфликта на северо-востоке Нигерии вооруженные негосударственных группы в период с 2013 по 2017 год завербовали более 3,5 тысяч детей. Другие были "похищены, искалечены, изнасилованы и убиты".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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