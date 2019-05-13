Психологи выяснили, при каких условиях неудачи одних членов коллектива радуют других

13 мая 2019 09:43 (UTC+04:00)

Неприятности одних членов трудового коллектива могут вызывать у других не только сочувствие, но и скрытое ликование. Специалисты Цюрихского университета и их коллеги из Шанхая и Сингапура, изучившие этот феномен, пришли к выводу, что злорадство по поводу чужих проблем, известное в психологии как "шаденфройде" (нем. Schadenfreude), характерно для компаний, в которых царит дух конкуренции между работниками, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Высокая конкуренция на рабочих местах создает идеальные условия для шаденфройде", - констатируют исследователи Цюрихского университета, опубликовавшие на своем сайте итоги научных исследований. Профессиональные неудачи членов коллектива или несправедливые негативные оценки их работы со стороны начальства "усиливают вероятность того, что некоторые люди могут извлечь выгоду из плохого отношения к другим, и именно при таких условиях шаденфройде может возникать и процветать".

В сложной производственной обстановке, когда нагрузки растут, людям свойственно концентрировать свое внимание на том, что наиболее благоприятно для них самих и для решаемых ими профессиональных задач, пояснила автор исследования, экономист Цюрихского университета Джеми Глоор. Таким образом шаденфройде чаще направлено против коллег по работе, которые явно "выбиваются из группы". Отрицательное к ним отношение руководства компании и сослуживцев может создать возможности для бонусов и карьерного роста других членов трудового коллектива, отметила Глоор.

При этом желание продемонстрировать свое шаденфройде в отношении столкнувшегося с трудностями коллеги может быть очень сильным, особенно если он или она сами подают или подавали для этого повод. "Если шаденфройде становится распространенным среди работников, то плохое обращение может стать нормой", - констатировала Глоор.

Исследователи рекомендуют руководителям компаний развивать чувство единой команды в коллективе, культивировать не столько индивидуальные побудительные стимулы, сколько общие взгляды и подходы, инклюзивную атмосферу. Кроме того, они подчеркивают важность проведения в компаниях "справедливой политики и процедур с целью снижения возможной зависти и обид в отношении передовиков производства". Следует также уделять внимание "лидерам мнения внутри общественных групп для предотвращения спирали плохого обращения", указали аналитики.

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