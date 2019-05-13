В Нью-Йорке официант вернул чек на $424 тыс. пенсионерке, которая оставила его без чаевых

Официант одной из пиццерий на Манхэттене вернул чек на $424 тыс. посетительнице, которая ушла, не оставив ему чаевых, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Чек забыла на одном из столиков в заведении пенсионерка Карен Винокур. Она рассчитывала воспользоваться деньгами для приобретения квартиры. Заметив пропажу, она обратилась в банк, чтобы аннулировать ценную бумагу. Однако, как выяснилось, чек был оформлен таким образом, что сделать это можно было не раньше, чем через три месяца, если за это время его никто не обналичит.

Обнаружил чек официант по имени Армандо Маркай. "Я приоткрыл конверт и увидел название Citibank, - рассказал он журналистам. - Я выскочил на улицу, чтобы догнать ее, но она уже ушла".

Позже Маркай понял, что речь идет о чеке на очень крупную сумму. "Обычно мы просто кладем забытые вещи в специальную коробку. Однако я не стал делать этого с чеком почти на полмиллиона долларов", - отметил он.

Маркай сообщил о происшедшем владельцу пиццерии Фрэнку Брийе, который попытался найти владельца чека с помощью New York Daily News. "Мы были уверены, что это какой-то миллиардер или вроде того, поскольку кто же еще будет расхаживать с таким чеком", - подчеркнул Брийе.

Журналистам газеты вскоре удалось найти Винокур. "Не могу поверить в это, это такое облегчение", - сказала она связавшимся с ней сотрудникам издания. Прибыв в пиццерию, она первым делом извинилась за то, что не оставила Маркаю чаевых и предложила заплатить ему. Официант принял извинения женщины, однако от денег отказался.

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