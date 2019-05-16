Основатель Discovery Channel выставил свое ранчо на продажу за $279 млн

Основатель телесети Discovery Channel Джон Хендрикс выставил на продажу свое ранчо в штате Колорадо за $279 млн, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, Хендрикс вместе со своей женой приобрели этот участок площадью около 2,8 тыс. га еще в начале 1990-х годов. За прошедшие с того времени почти три десятилетия он успел построить там основной дом площадью более 2 тыс. кв. м, оборудованный, помимо прочего, собственной обсерваторией, а также два гостевых дома. Кроме этого на территории находятся взлетно-посадочная полоса и две вертолетные площадки.

Вдобавок к основной территории ранчо потенциальный покупатель сможет получить в свое распоряжение курортный комплекс площадью 687 га, землю под который семейная пара купила уже в конце 90-х. Он состоит из гостиницы на 72 номера, 14 бунгало, пяти ресторанов, предлагает гостям развитую бизнес-инфраструктуру. На этой же территории находится музей автомобилей, входящих в личную коллекцию Хендрикса, которые также перейдут в собственность нового владельца земли. Речь идет о 55 редчайших образцах автомобилестроения, некоторые из которых были произведены еще в начале прошлого века.

Издание подчеркивает, что основная территория ранчо была выставлена на продажу еще два года назад за $149 млн. Однако окончательная его стоимость, вместе с дополнительной территорией, способной приносить ежегодно немалый доход от туристов, составляет $279 млн.

67-летний Джон Хендрикс основал телеканал Discovery Channel, позднее ставший телесетью, включающей в себя несколько каналов, в 1985 году. Discovery Channel знаменит благодаря большому числу научно-популярных передач собственного производства. Вещание телеканалов сети ведется в множестве стран мира, в том числе в России. В 2014 году Хендрикс покинул пост председателя совета директоров компании и основал стриминговый сервис CuriosityStream.

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