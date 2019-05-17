В Китае создали систему распознавания панд, сообщило в пятницу агентство "Синьхуа". База данных начала пополняться в 2017 году, когда ученые из Китайского центра по сохранению и изучению панд совместно со своими сингапурскими коллегами приступили к созданию системы распознавания, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В настоящее время в базе данных находятся 120 тыс. фотоизображений и 10 тыс. видеоклипов. Около 10 тыс. фотографий панд уже обработаны: специалисты их внимательно изучили, точно атрибутировали и составили к ним подробнейшие аннотации. В итоге на каждую панду завели "личное дело". Все они будут храниться в Центре изучения панд.

По словам сотрудников центра, такая база данных поможет отличать одно животное от другого и анализировать данные о пандах, проживающих как в дикой природе, так и в зоопарках. "Все это поможет нам собирать точные сведения о жизни и обитании панд, численности их популяции, ареале, гендерном соотношении животных, их рождении и смерти, - уточнили они. - Особенно эти данные необходимы для изучения жизни панд в труднодоступных районах, в горах и джунглях".

Система распознавания панд также послужит реализации провозглашенных Китаем четырех проектов по научному исследованию жизни панд в дикой природе. Она также будет способствовать росту популяции редких животных. Сейчас в неволе проживают 548 панд и менее 2 тыс. - на воле, в основном в китайских провинциях Сычуань и Шанси.

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