Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черную стальную ограду

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черное стальное ограждение, а не бетонную стену, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее Трамп заявлял, что работы по строительству больших участков стены на границе с Мексикой уже ведутся. Ограждение, по задумке президента, должно состоять из стальных прутьев черного цвета. Благодаря своему темному оттенку летом металл будет так нагреваться, что забраться на нее будет затруднительно.

По словам действующих и бывших сотрудников администрации, Трамп часто вносит предложения, которые вводят в замешательство инженеров и помощников. В частности, президент неоднократно вызывал главу инженерного корпуса арии США Тодда Семонита, требуя, чтобы стена была "эстетически приятной".

"Он думает, она уродливая", - заявил один из сотрудников администрации, знакомый с мнением президента.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

В начале апреля Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.

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