Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черную стальную ограду

17 мая 2019 17:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черное стальное ограждение, а не бетонную стену, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее Трамп заявлял, что работы по строительству больших участков стены на границе с Мексикой уже ведутся. Ограждение, по задумке президента, должно состоять из стальных прутьев черного цвета. Благодаря своему темному оттенку летом металл будет так нагреваться, что забраться на нее будет затруднительно.

По словам действующих и бывших сотрудников администрации, Трамп часто вносит предложения, которые вводят в замешательство инженеров и помощников. В частности, президент неоднократно вызывал главу инженерного корпуса арии США Тодда Семонита, требуя, чтобы стена была "эстетически приятной".
"Он думает, она уродливая", - заявил один из сотрудников администрации, знакомый с мнением президента.
Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

В начале апреля Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: мигрантов, которых отпускают из-за лазейки в законе, будут высылать
В мире 17:35
Трамп отложил на полгода введение пошлин на автомобили и детали к ним
В мире 17:21
Польша намерена закупить у США первую партию самолетов F-35 до 2026 года
В мире 16:44
Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США
Иран 16:39
Ученые признали полуфабрикаты и фастфуд главными "пособниками" ожирения
В мире 15:39
Питер Хаас: Азербайджан и США являются надежными партнерами
Бизнес 15:26
Лента новостей
В Баку прошла церемония награждения лучших директоров музеев (ФОТО)
Социум 18:11
IFC поддерживает развитие частного сектора в Азербайджане
Бизнес 18:06
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
Общество 18:06
Началась реставрация интерьеров павильона "Азербайджан" на ВДНХ
Общество 18:01
Ряд абитуриентов в Азербайджане будут принимать в ссузы вне конкурса
Общество 18:00
Глава МВД об активизации террористов ИГ в Турции
Турция 17:46
В Азербайджане пенсионеры укрепят волонтерское движение (ФОТО)
Общество 17:44
OPIC выделит $50 млн на строительство терминала в порту Поти
Бизнес 17:37
Трамп: мигрантов, которых отпускают из-за лазейки в законе, будут высылать
В мире 17:35