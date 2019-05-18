Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик

Переговоры о торговле между США и Китаем зашли в тупик, перспективы проведения очередного раунда неясны. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNBC со ссылкой на двух лиц, осведомленных о ходе консультаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Китай пригласил членов американской делегации на переговоры в Пекин. На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин был склонен принять это приглашение, отметила телекомпания.

Однако запланированные обсуждения не состоялись из-за нового витка напряженности в торгово-экономических отношениях между Китаем и США, в частности в связи с мерами, предпринятыми Вашингтоном в отношении китайских телекоммуникационных компаний. CNBC охарактеризовала эти меры как "предупредительный сигнал" Пекину. Телекомпания подчеркнула, что ни в Белом доме, ни в Министерстве финансов, ни в аппарате представителя США на торговых переговорах не отреагировали на просьбу прокомментировать нынешнюю ситуацию.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Президент Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

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