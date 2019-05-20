В Австралии мужчина нашел золотой самородок стоимостью сто тысяч долларов

Золотоискатель обнаружил самородок золота, оценивающийся приблизительно в 100 тысяч долларов, в австралийском штате Западная Австралия, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Газета сообщила, что старатель, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил с помощью металлодетектора самородок весом 1,4 килограмма, когда проходил рядом с солеными озерами. Сообщается, что мужчина принес найденный самородок в магазин оборудования Finders Keepers Gold Prospecting.

По словам владельца магазина, стоимость такого самородка оценивается в 100 тысяч долларов. Он добавил, что подобные самородки находят несколько раз за год, используя, как правило, тяжелую технику.

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