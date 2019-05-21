Внучка Флеминга назвала актеров, которых она видит в роли Бонда после Дэниела Крейга

21 мая 2019 10:31 (UTC+04:00)

Британские актеры Идрис Эльба и Ричард Мэдден, а также ирландец Киллиан Мерфи могли бы сменить Дэниела Крейга в будущих фильмах киносерии о Джеймсе Бонде. Такое мнение в интервью еженедельному журналу Hello! высказала Хермайони Флеминг - внучатая племянница писателя, придумавшего знаменитого агента 007, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Бонда, который впервые появился на страницах романа Яна Флеминга (1908-1964) "Казино Рояль", увидевшего свет в 1953 году, сыграли на киноэкране уже шесть актеров, включая Шона Коннери и Роджера Мура (1927-2017). Крейг, впервые примеривший на себя образ британского шпиона в 2005 году, сейчас снимается уже в пятом и последнем для себя фильме бондианы. Актерский состав выходящей в следующем году 25-й картины об агенте 007 был объявлен меньше месяца назад, и вопрос о том, кому предстоит стать Бондом в 26-м фильме популярной серии, пока не решен.

"Из Идриса Эльбы получился бы потрясающий, крутой и сексуальный Бонд. То же я могу сказать о Ричарде Мэддене из "Телохранителя" и звезде "Острых козырьков" Киллиане Мерфи", - считает родственница Флеминга. Банкирам Флемингам принадлежат права на литературное наследие писателя, чей единственный сын умер в юности от передозировки наркотиков.

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