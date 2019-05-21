Президент Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон готовы продолжать диалог с Пхеньяном

21 мая 2019 12:51 (UTC+04:00)

Республика Корея и США смогли сохранить фундамент для диалога о денуклеаризации Корейского полуострова благодаря трезвой и взвешенной единой позиции. Об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в ходе встречи с министром обороны Чон Гён Ду и командующим американскими войсками на Корейском полуострове генералом Робертом Абрамсом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Благодаря союзу Сеула и Вашингтона появилась возможность принять меры по смягчению военной напряженности между Югом и Севером. Были снесены несколько постов охраны в демилитаризованной зоне, проведена демилитаризация объединенной зоны безопасности, в нейтральной зоне на границе с КНДР организованы совместные поиски останков погибших в Корейской войне", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Тесное сотрудничество двух стран проявилось и в ответных мерах относительно недавних ракетных запусков Севера, указал политик.

По его словам, улучшение межкорейских отношений и смягчение военной напряженности также положительно сказывается на диалоге КНДР и США. "Сохранение готовности к дальнейшему диалогу после саммита в Ханое стало возможным, во многом, благодаря изменившейся ситуации на Корейском полуострове и личному доверию между лидерами США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном", - отметил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что союз Республики Корея и США будет и впредь играть важную роль в обеспечении мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, в том числе и после установления прочного мира на Корейском полуострове. Абрамс в ответ заявил, что благодаря выдающимся лидерским способностям Мун Чжэ Ина союз двух стран продолжает укрепляться.

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