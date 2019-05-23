Глава МИД Индии поздравила Моди с победой его партии на выборах в парламент

23 мая 2019 10:29 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж поздравила премьер-министра республики Нарендру Моди с "решительной" победой на завершившихся всеобщих парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Искренне поздравляю премьер-министра Нарендру Моди со столь решительной победой партии "Бхаратия джаната парти" (БДП). Выражаю признательность народу нашей страны", - написала Сварадж в своем аккаунте в Twitter.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета голосов почти во всех округах "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте. Сколько мандатов получила возглавляемая партией политическая коалиция "Национальный демократический альянс" (НДА), как ожидается, объявят к вечеру четверга.

Основной соперник БДП - старейшая в Индии политическая партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) - по предварительным данным, получила 51 место. Политологи предрекали, что Конгресс, на всеобщих выборах 2014 года завоевавший вместе со своими союзниками лишь 69 мест, в текущем году заметно укрепит свое положение в парламенте и получит со своими сторонниками примерно вдвое больше мандатов.

Голосование на выборах в Лок сабху проходило с 11 апреля по 19 мая во всех 29 штатах и семи союзных территориях республики. Итоги выборов, как ожидается, будут официально объявлены вечером 23 мая. Основная борьба развернулась между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник
В мире 22 мая 05:50
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло близ Андаманских островов
Другие страны 22 мая 05:42
В Израиле министры одобрили расширение кабинета
Израиль 20 мая 10:11
В Индии экстренно сел самолет сингапурской авиакомпании Scoot
В мире 20 мая 09:47
Индия в течение 10 лет отправит в космос семь беспилотных научных миссий
В мире 18 мая 11:46
На севере Индии и на Никобарских островах произошли подземные толчки
Другие страны 18 мая 08:17
Лента новостей
В Греции появился первый дайвинг-парк
В мире 11:06
В проводимом в Турции тендере для строительства ветряных электростанций примут участие шесть компаний
Энергетика 11:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая (ФОТО)
Политика 10:55
В Лондоне состоялся энергетический форум Азербайджан-Великобритания (ФОТО)
Энергетика 10:52
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В мире 10:49
Moody's : ВВП Азербайджана продолжит рост
Экономика 10:48
Япония ведет переговоры с Туркменистаном в сфере ТЭК и инвестиций
Энергетика 10:45
Герои мультфильмов "оживут" на металлических бочках в Баку
Культура 10:45
Премьер Греции: IGB может быть расширен до Сербии и Румынии
Энергетика 10:37