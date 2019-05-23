В Huawei назвали санкции США против компании опасным прецедентом

Ограничительные меры Вашингтона в отношении Huawei являются "опасным прецедентом" и противоречат ценностям международного бизнес-сообщества. Такое мнение высказал в четверг в Потсдаме заместитель председателя совета директоров китайской компании Ху Хоукунь на конференции, организованной Потсдамским университетом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Правительство США накладывает на Huawei несправедливые ограничения на основе необоснованных обвинений", - отметил менеджер. "Кто знает, что будет следующим шагом, если такие действия будут продолжены?" - задался вопросом он.

"Завтра это могут быть ваши компании и потребители", - заметил Ху Хоукунь. Он приветствовал то, что Германия и европейские государства не последовали примеру США. По его словам, необходимы ясные стандарты безопасности и независимые проверки компаний.

15 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как стало известно 19 мая, американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней.

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