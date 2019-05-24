Ущерб авиакомпаний Китая от простоя лайнеров Boeing 737 MAX составит около $580 млн

24 мая 2019 12:22 (UTC+04:00)

Суммарный ущерб китайских авиакомпаний от простоя самолетов Boeing 737 MAX оценивается в 4 млрд юаней (около $579 млн), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Согласно расчетам, если полеты Boeing 737 MAX будут приостановлены до конца июня, то суммарные потери авиакомпаний, обладающих этим типом лайнеров и ожидающих его поставки, составят около 4 млрд юаней", - указывается в документе.

К настоящему времени все авиакомпании Китая, эксплуатирующие самолеты 737 MAX, потребовали от корпорации Boeing компенсации ущерба за простой лайнеров. В общей сложности в КНР насчитывается 96 лайнеров этого типа: 24 самолета у China Southern Airlines, Air China - 15, Hainan Airlines - 11, Shanghai Airlines - 11, Xiamen Airlines - 10, Shandong Airlines - 7, Shenzhen Airlines - 5, China Eastern Airlines - 3, Lucky Air - 3, Okay Airways - 2, Fuzhou Airlines - 2, Kunming Airlines - 2, 9 Air - 1.

По данным Ассоциации воздушного транспорта Китая, в 2019 году китайские авиакомпании должны были получить еще 130 лайнеров 737 MAX.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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