Apple откажется от iTunes

Корпорация Apple удалила все публикации и информацию со страниц в социальных сетях Instagram и Facebook, посвященные программе iTunes. Как утверждает портал The Verge, такой шаг со стороны компании может стать подтверждением того, что она полностью откажется от данного приложения, которое просуществовало более 18 лет, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes на первых порах было невозможно и использование iPhone. Долгое время для активации и настройки новых смартфонов необходимо было подключать их к компьютеру, что было возможно лишь посредством iTunes.

Помимо работы с мобильными устройствами программа позволяла пользователю совершать покупки в онлайн-магазине приложений iTunes Store. Также она могла использоваться для прослушивания музыки и просмотра видеороликов и фильмов, которые можно было купить или взять напрокат в iTunes Store.

Необходимость в ней практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем у них появился собственный магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке - через встроенное приложение Apple Music. В апреле 2019 года компания объявила о создании собственного стримингового видеосервиса, работающего через обновленное приложение Apple TV.

Таким образом, предполагаемый отказ от устаревшей по своему функционалу iTunes специалисты считают логичным и оправданным. По словам эксперта агентства Bloomberg в области технологий Марка Гурмана, корпорация объявит об отказе от программы на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC), которая пройдет 3-7 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе прошлого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, но затем снизилась и сейчас составляет чуть более $840 млрд.

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