Названы самые ломающиеся смартфоны

Аналитики агрегатора сервисов электроники "Чудо техники", принадлежащего мэрии столицы, назвали бренды смартфонов, которые чаще всего сдавались в ремонт в Москве в апреле 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет "Коммерсант".

Так, на долю Apple пришлось более трети ремонтируемых смартфонов (33 процента), на втором месте идет Samsung (18 процентов).

Также отмечается, что за последний год резко выросла доля смартфонов китайских производителей (27 процентов против 17 процентов в 2018 году). Лидерами среди них являются смартфоны Xiaomi (12 процентов) и Huawei (9,6 процентов).

Самые ремонтируемые смартфоны Apple – это iPhone 6, 5S, 5 и 6S, а среди моделей линейки Samsung - A5, S3 и A3. Среди китайских брендов чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Главной проблемой при сдаче в ремонт у смартфонов Apple чаще всего становится выход из строя батареи (30 процентов случаев), причем владельцы Samsung обращаются с такой проблемой в 17 процентов случаев, а пользователи китайских смартфонов – в 14 процентах.

У китайских брендов наиболее частой причиной ремонта становится поломка экрана (56 процентов случаев), а владельцы Samsung чаще всего обращаются с вопросами по ремонту корпуса смартфона (20 процентов).

Что касается стоимости ремонта, то на первом месте идут смартфоны Xiaomi, ремонт которых обходится владельцу в среднем в 30 процентов от его полной стоимости, владельцы Samsung в среднем тратят 25 процентов от цены нового смартфона, а пользователи iPhone – 13 процентов.

При этом отмечается, что рост обращений с поломками владельцев китайских брендов связан с резким увеличением их популярности среди пользователей, однако при этом владельцы Huawei за прошлый год реже всего в процентном соотношении к объему продаж обращались в сервисные центры.

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