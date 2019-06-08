Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением

Ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста. К такому выводу пришли ученые из Университета Майами, США, их исследование приводится в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авторы работы изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам.

Проблема, как говорится в исследовании, кроется в белке, который называется "мишень рампицина млекопитающих" — он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.

Как утверждают ученые, система регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Так произошло в результате эволюции: организм должен был научиться обеспечивать человеку долгую жизнь. Но не настолько долгую, какой люди достигли к настоящему времени.

Ранее стало известно, что эксперименты на червях-нематодах помогли российским и американским молекулярным биологам и математикам доказать, что процессом старения управляет некая генетическая программа. В ее работу можно будет вмешаться при помощи лекарств.

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