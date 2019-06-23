Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

23 июня 2019 23:46 (UTC+04:00)

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari (111).

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, занял 14-е место.

Хэмилтон упрочил лидерство в личном зачете, в его активе теперь 187 очков. На втором месте идет Боттас, у которого 151 балл. Компанию им в тройке лучших составляет немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Квят занимает 14-е место, 10 очков.

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