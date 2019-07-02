Министр Сингапура призвала мировое сообщество совместно бороться с киберпреступлениями

Мировое сообщество совместно с Интерполом должно противостоять новым современным угрозам - киберпреступлениям. С таким призывом выступила во вторник министр людских ресурсов и замминистра внутренних дел Сингапура Джозефина Тео на открытии на международной конференции INTERPOL World 2019, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Киберпреступления стали новыми общими угрозами для нас, поэтому мы должны совместно с Интерполом стараться отвечать на эти вызовы", - сказала Тео.

"Подобные преступления, - продолжила министр, - стали эпидемией, которая проявляется в самых различных формах. Например, широкую распространенность получила так называемая саморадикализация, когда люди, в основном молодые, через пропаганду в интернете становятся причастными к терроризму".

Другое важное направление, по ее словам, - "рост транспортных связей между государствами". "С одной стороны, это несет экономические выгоды, но с другой - увеличивается число угроз, в том числе трансграничная преступность", - указала Тео.

В качестве примера эффективного противостояния новым вызовам министр привела опыт Сингапура. "Местный аэропорт Чанги является одним из крупнейших транспортных хабов, и здесь удачно сочетается удобства для пассажиров и высокий уровень безопасности, который обеспечивается за счет применения новейших технологий. В нескольких терминалах аэропорта уже заработала в тестовом режиме система биометрического контроля", - рассказала Тео.

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