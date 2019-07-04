Путин обеспокоен проникновением боевиков из Идлиба в Ливию

4 июля 2019 23:33 (UTC+04:00)

Россия обеспокоена проникновением боевиков из сирийского Идлиба в Ливию, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Меня особенно беспокоит то, что из идлибской зоны в Сирии мы наблюдаем концентрацию боевиков в Ливии. И это угроза для всех, потому что из Ливии они могут перебраться куда угодно. Давайте не будем об этом забывать", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам.

По его словам, Москва поддерживает равные отношения, "как с правительством (Файеза) Сарраджа, так и с господином (Халифой) Хафтаром".

"И тот, и другой бывали в Москве, так же как и тот, и другой бывали в Риме. Мы считаем, что как можно быстрее нужно прекратить вооруженное противостояние, наладить диалог и договориться о том, как строить, воссоздать ливийскую государственность. Мы все в этом заинтересованы", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова способствовать установлению диалога между противоборствующими сторонами и помочь восстановить нормальное функционирование государственных институтов.

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