Маррей и Серена Уильямс прошли во второй круг Уимблдона в миксте

7 июля 2019 01:16 (UTC+04:00)

Американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей победили Алексу Гуарачи (Чили) и Андреаса Миса (Германия) в матче первого круга Уимблдона в соревнованиях среди смешанных пар. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Маррея и Уильямс. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В следующем круге их соперниками станут американка Ракель Атаво и француз Фабрис Мартен.

На счету 32-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийских золотых медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующими победителями Уимблдона в смешанном разряде являются американка Николь Меличар и австриец Александр Пейя.

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