На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу на острове Минданао на юге Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр удара стихии располагался в 5 км к юго-востоку от муниципалитета Кантилан (провинция Южный Суригао), где проживают свыше 30 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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