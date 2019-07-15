Huawei запланировала массовые увольнения в американской "дочке"

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei планирует уволить сотни сотрудников своей дочерней структуры в США - исследовательской компании Futurewei, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Всего численность сотрудников Futurewei составляет 850 человек, ее отделения расположены в штатах Техас, Калифорния и Вашингтон.

Издание ссылается на собственные источники. Оно отмечает, что точное число тех, кто может лишиться работы, еще не называлось.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Представители руководства Huawei отвергали обвинения в том, что собрали секретную информацию по запросу правительства КНР.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

Президент США Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в японской Осаке объявил, что запрет для американских компаний на поставки Huawei комплектующих снимается.

Однако, как заявил в минувшую пятницу председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа, пока США не выполняют обещание Трампа.

"Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений, - сказал он на пресс-конференции.

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