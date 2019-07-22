Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту премьера Израиля

22 июля 2019 02:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства этой страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю Биби (Биньямина - прим. ) Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту премьер-министра в истории Израиля", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также отметил, что при лидерстве Нетаньяху Израиль стал технологическим центром и экономикой мирового класса. "Самое важное, что вы (Нетаньяху - прим. ТАСС) руководите Израилем, сохраняя приверженность ценностям демократии, свободы и равных возможностей, которые чтят и разделяют оба наших государства", - указал Трамп.

В субботу 69-летний Нетаняху превзошел рекорд отца-основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения в премьерском кресле. Он является премьером Израиля бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 20 июля он занимает должность премьер-министра еврейского государствам 4876 дней, или более 13 лет.

Следующие парламентские выборы в стране назначены на 17 сентября. Они являются первыми в истории современного Израиля повторными выборами, что вызвано тем, что Нетаньяху не смог сформировать устойчивую правительственную коалицию по итогам предыдущих выборов, состоявшихся в апреле.

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