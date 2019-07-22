Мэй проведет заседание комитета Cobra в связи с задержанием британского танкера

22 июля 2019 03:42 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra в связи с задержанием британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Press Association, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что глава британского правительства, которая в среду покинет свой пост, получит от членов своего кабинета и приглашенных на заседание других официальных лиц обновленную информацию о развитии ситуации вокруг данного инцидента и обсудит вопросы безопасности судоходства в зоне Персидского залива.

Комитет Cobra уже дважды заседал по вопросу о захвате танкера - сначала в ночь с пятницы на субботу, а затем уже собственно в субботу, однако Мэй на этих заседаниях не присутствовала, находясь в тот момент в своем избирательном округе Мейденхед. По окончании второго из этих заседаний глава британского МИД Джереми Хант пообещал, что рассмотренные комитетом предложения по защите британских и международных морских перевозок будут изложены им в понедельник в Палате общин британского парламента.

Британские СМИ не исключают, что Лондон может объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций, в том числе мер по замораживанию иранских активов. В то же время в воскресенье министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выразил сомнения, что предлагаемые меры коснутся санкционного режима, поскольку Соединенное Королевство и так уже придерживается широкого набора антииранских санкций.

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