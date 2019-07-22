Во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии

Восемь человек в городе Клируотер американского штата Флорида пострадали в результате удара молний на пляже, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на пожарных, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

У одного мужчины после удара молнией произошла остановка сердца, сейчас он в критическом состоянии.

Всего пятерых человек доставили в больницы. При этом трое отказались от лечения.

По информации телеканала CNN, среди пострадавших два иностранца.

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