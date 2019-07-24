В США пару кроссовок Nike продали за 437,5 тысячи долларов

24 июля 2019 05:38 (UTC+04:00)

Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе Sotheby's за 437,5 тысячи долларов, это новый мировой рекорд для пары кроссовок, сообщается на сайте аукционного дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike и тренером по бегу Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен), всего были созданы 12 таких пар.

Президент сети ресторанов Суси Дзаммай с 278-килограммовым тунцом, проданным за 3,1 миллиона долларов на торгах на рынке Тоёсу в Токио.

Sotheby's отмечает, что изначальная цена кроссовок была определена в 160 тысяч долларов. На аукционе пару приобрел коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить ее в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей.

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