В Нигерии при нападении боевиков погибло не менее 30 мирных жителей

28 июля 2019 21:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 мирных жителей были убиты на северо-востоке Нигерии в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам", присягнувшей на верность террористической организации "Исламское государство" . Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Agence France-Presse сообщало о не менее 23 погибших от рук экстремистов.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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