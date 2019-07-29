В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

29 июля 2019 08:15 (UTC+04:00)

Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 13 пострадавших.

Телеканал Tolo News сообщал, что во время атаки в офисе Салеха находились его помощники. По словам источников, в атаке принимали участие четыре человека.

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